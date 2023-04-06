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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Канада запланировала установить на границе с США радар дальнего действия

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Канада пытается определить места на границе с США для установки радиолокационной станции дальнего обнаружения, которая поможет защитить города Северной Америки от угроз с северного направления, сообщает в четверг Defense news.

"Так называемую арктическую загоризонтную радиолокационную станцию должны будут размещать в южной части провинции Онтарио, и она даст возможность засекать на дальних дистанциях угрозы, приближающиеся к Аляске", - информирует издание.

Об этих планах объявил премьер Канады Джастин Трюдо 24 марта во время визита в Оттаву президента США Джо Байдена. Стоимость проекта - $743 млн, его цель - отслеживать возможные угрозы основным населенным центрам Северной Америки.

Для развертывания этой системы потребуется установить ее приемники и передатчики в четырех местах в провинции Онтарио. Ожидается, что система достигнет первоначальной оперативной готовности в 2028 году, а полной - в 2031 году.

При этом, подчеркивает Defense news, в данном случае речь идет лишь об одном из четырех элементов программы Канады по укреплению обороны ее северных границ.

Второй ее компонент - создание еще одной загоризонтной радиолокационной станции, но в регионе Северной Канады. Третий компонент - проект Crossbow по развертыванию секретной сети приборов обнаружения на севере Канады; он должен вступить в строй в 2029 - 2030 годах.

Четвертый компонент – запуск новых спутников слежения и прочих космических объектов, связанных с разведкой. В частности, Оттава хочет вывести на орбиту радар, который позволит получать детальные радиолокационные изображения поверхности Земли независимо от метеорологических условий и уровня естественной освещенности местности; а также автоматическую систему отслеживания ситуации на морях. Однако, по данным канадского правительства, эти спутниковые системы войдут в строй не ранее 2035 года.

Канада США
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