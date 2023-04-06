Morgan Stanley спрогнозировал 40%-е падение цен на коммерческую недвижимость в США

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на коммерческую недвижимость в США могут упасть на 40%. Это прогнозируют эксперты Morgan Stanley Wealth Management.

Более резкое снижение рынка фиксировалось только после глобального финансового кризиса 2008 года, отмечает Market Watch.

Такой прогноз аналитики объясняют, в частности, тем, что многие офисные здания остаются полупустыми после пандемии коронавируса. Кроме того, в ближайшие несколько лет должна быть погашена коммерческая ипотека на триллионы долларов, что сопряжено с рисками, связанными с существенным подъемом процентных ставок.

"Эти факторы могут нанести урон не только сфере недвижимости, но и целым бизнес-сообществам", - отмечает главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт.

По ее мнению, устойчивость американского фондового рынка в начале 2023 года показывает, что "инвесторы продолжают игнорировать реальные риски для экономики и корпоративных прибылей".