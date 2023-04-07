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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В Эстонии предложили закупать снаряды для Украины в том числе вне Евросоюза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил осуществлять закупку снарядов для Украины не только в рамках ЕС, но и вне пределов Евросоюза, несмотря на то, что одной из целей предложенной ранее Эстонией инициативы было оживить оборонную промышленность ЕС.

"Первичной целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, то, поскольку Украине нужен миллион снарядов, нам не следует исключать также закупку за пределами Европы", - сказал он местным СМИ.

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Поэтому, по словам Певкура, Еврокомиссии следует обсудить со всеми производителями возможности стран блока и их предприятий.

Он добавил, что если сами страны блока вне совместного тендера передадут Украине свои боеприпасы, пополнение их запасов будет задачей каждой страны по отдельности. Если они, например, купят недостающие боеприпасы у США, они не получат компенсацию из Европейского фонда мира. "Потому что компенсация от Европейского фонда мира конкретно привязана к закупкам в Европе", - подчеркнул Певкур.

Министр отметил, что сейчас организацию совместного тендера обсуждают с Францией и Германией. "Мы сейчас как раз и ведем переговоры о том, как быстро они могут получить снаряды от своих производителей", - сказал министр.

По данным журнала Politico, страны ЕС спорят о том, должны ли снаряды поступить только от предприятий оборонной промышленности ЕС или при необходимости можно также обратиться к производителям вне ЕС. Франция твердо выступает за покупку снарядов только в ЕС. Ее поддерживают Греция и Кипр.

Евросоюз Украина Эстония
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