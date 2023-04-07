Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Золотовалютные резервы Шри-Ланки выросли в марте на 21% и обновили годовой максимум

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Золотовалютные резервы (ЗВР) Шри-Ланки увеличились в марте на 21% по сравнению с показателем февраля. Об этом свидетельствуют данные центрального банка страны.

В прошлом месяце ЗВР выросли до максимальных более чем за год $2,69 млрд, включая примерно $2,63 млрд в виде валюты, $30 млн в виде золота, $28 млн в виде специальных прав заимствования (SDR) и $4 млн в виде резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ).

Исполнительный совет МВФ в марте одобрил программу помощи Шри-Ланке объемом 2,286 млрд SDR (около $3 млрд).

Четырехлетняя программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности и сохранение финансовой устойчивости, а также раскрытие потенциала роста экономики за счет поддержки структурных реформ. Порядка 254 млн SDR ($333 млн) фонд планировал направить властям Шри-Ланки немедленно.

Шри-Ланка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Саакашвили заявил, что умирает

Саакашвили заявил, что умирает

Продажи чипов в мире в феврале упали максимально за 14 лет

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году

Прямые рейсы между Россией и Малайзией могут быть запущены к 2025 году

Цены на нефть завершили в плюсе третью неделю подряд

Китай ввел санкции против двух американских структур и их сотрудников

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии

Что случилось этой ночью: пятница, 7 апреля

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге Ливана

Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС на юге Ливана

Пентагон расследует утечку секретных материалов по Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });