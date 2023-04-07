Золотовалютные резервы Шри-Ланки выросли в марте на 21% и обновили годовой максимум

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Золотовалютные резервы (ЗВР) Шри-Ланки увеличились в марте на 21% по сравнению с показателем февраля. Об этом свидетельствуют данные центрального банка страны.

В прошлом месяце ЗВР выросли до максимальных более чем за год $2,69 млрд, включая примерно $2,63 млрд в виде валюты, $30 млн в виде золота, $28 млн в виде специальных прав заимствования (SDR) и $4 млн в виде резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ).

Исполнительный совет МВФ в марте одобрил программу помощи Шри-Ланке объемом 2,286 млрд SDR (около $3 млрд).

Четырехлетняя программа направлена на восстановление макроэкономической стабильности и сохранение финансовой устойчивости, а также раскрытие потенциала роста экономики за счет поддержки структурных реформ. Порядка 254 млн SDR ($333 млн) фонд планировал направить властям Шри-Ланки немедленно.