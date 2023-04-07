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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Фермеры в Румынии и Болгарии протестуют из-за перенасыщения их рынков зерном с Украины

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Фермеры в Румынии и Болгарии в пятницу устроили протесты против решения Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины, которая в итоге перенасытила местные рынки и способствовала снижению цен, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Фермеры в Румынии и Болгарии в пятницу организовали протесты в связи с позицией Евросоюза по избыточным поставкам украинской сельхозпродукции, которая наводнила местные рынки и ослабила цены", - передает AP.

Акции протеста состоялись в Бухаресте и других городах Румынии. В Болгарии фермеры заблокировали несколько пограничных пунктов.

"До нового сбора урожая остается менее трех месяцев и существует опасность того, что продукцию нельзя будет продать выше производительной цены", - приводит AP слова исполнительного директора Ассоциации румынских фермеров Лилианы Перон.

В последние недели протесты из-за принятых ЕС беспошлинных поставок украинского зерна на европейские рынки также устраивали и польские фермеры, в результате чего министр сельского хозяйства страны Хенрик Ковальчик был вынужден подать в отставку.

В прошлом году ЕС отменил таможенные тарифы для Украины для более свободных поставок зерна, в то время как Украина является крупнейшим в мире производителем зерна. Фермеры в Румынии, Болгарии, Польше и других странах Евросоюза столкнулись с падением цен на рынке из-за переизбытка поставок дешевого зерна из Украины.

В понедельник Еврокомиссия заявила о стремлении помочь населению Украины за счет организации экспорта украинского зерна, однако она следит за тем, чтобы рынок ЕС при этом не получил слишком сильный удар от мер поддержки Киева.

Румыния Болгария Украина
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