Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена организовать финишную сборку российских штурмовиков Су-25 на территории республики, сообщил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Соответствующая документация сейчас изучается, передается российской стороной. Но премьер-министром даже задача ставится жестче: от сборки авиационных двигателей - и выйти до финишной сборки самолетов. Это, конечно, суперзадача, задача максимум", - сказал дипломат.

Он сообщил, что для проработки этого вопроса в ближайшее время Белоруссию посетит вице-премьер России Денис Мантуров "с соответствующей командой". "Думаю, на уровне правительств эта тема будет обсуждаться. Это будет настоящим прорывом. И Беларусь перейдет на совершенно другой уровень в авиастроении в ближайшие годы", - добавил Крутой.

Белорусский посол также сообщил, что авиационные предприятия республики активно наращивают портфель российских заказов. Он уточнил, что уже определены модели российских самолетов, по которым сейчас ведется активная работа.

"Это МС-21 - примерно 1350 изделий и компонентов предложено российскими коллегами для производства в Беларуси. В отношении самолетов Ил-76 и Ил-78 различных модификаций сформирован портфель заказов для белорусских предприятий на более чем 2,1 тыс. изделий. И проект - это Ту-204 - определено примерно 700 изделий, которые белорусская сторона готова импортозаместить и по которым российские коллеги уже, по сути, аттестовали и проверили соответствующие предприятия, дав свое согласие на производство и дальнейшую постановку на финишное производство в России", - рассказал Крутой.