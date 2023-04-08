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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Белоруссия за год удвоила экспорт автокомпонентов в Россию

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия за год удвоила экспорт автокомпонентов в Россию, сообщил белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Одним из ключевых сегментов в сфере работы по импортозамещению является производство автокомпонентов. Полная емкость российского рынка здесь составляет около $19 млрд. Это не только сфера классического автомобилестроения. Это все виды - и железнодорожного, и атомного, и судостроения, турбины... Мы пока сосредоточены на самом деле там, где далеко продвинулись. Это автомобилестроение", - сказал Крутой.

Он добавил, что "за прошлый год было поставлено продукции наших предприятий примерно на $150 млн. Это хорошая цифра - рост буквально в два раза за год".

"Выделяется, конечно, "большая семерка", как мы ее часто называем: "КАМАЗ", "УРАЛ", "ГАЗ", заканчивая "Ростсельмашем". Это компании, с которыми мы имеем отдельные программы по каждому нашему предприятию. Они долгосрочные. Это 2025-2030 годы", - отметил дипломат.

"Уже на этот год, буквально сейчас на март, у нас заявок плюс 15% роста к прошлому году. Здесь, конечно, тоже нам нужно более активно двигаться. Если брать все наши автокомпоненты - наш экспорт примерно $400-500 млн. Сегмент чисто автомобилестроения - $150 млн. Он самый большой. Но мы можем здесь как минимум удвоиться. Резервы просто колоссальные", - подытожил Крутой.

Белоруссия Игорь Крутой
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