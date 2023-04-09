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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Абхазии началась проверка боевой готовности вооруженных сил

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Абхазии сообщает о старте широкомасштабных учений Вооруженных сил, проходит проверка боевой готовности органов военного управления и войск с выходом на полигоны и незнакомые участки местности.

"Основная цель учений - повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что "на всех этапах учений будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне".

Минобороны Абхазии сообщает также, что "особое внимание будет уделено отработке методов комплексного поражения противника современными силами и средствами, организации и поддержания взаимодействия всех видов и родов войск Вооруженных сил".

На различных этапах учений будут задействованы силы и средства силовых структур Абхазии, участвующие совместно с Вооруженными силами в решении задач обеспечения военной безопасности.

Как отмечается в сообщении, все мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и Вооруженных сил РФ.

Абхазия
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