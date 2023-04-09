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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе

Часть населения Гамбурга эвакуируют из-за токсичного дыма после пожара на промскладе
Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Жителей Гамбурга призывают закрыть окна, выключить кондиционеры, а некоторых граждан эвакуируют из-за появления токсичного дыма в результате пожара на промышленных складах, сообщают европейские СМИ.

Пожар на складах произошел ранним утром в воскресенье в районе города Ротенбургсорт на стоянке для грузовиков, затем пламя перекинулось на расположенные поблизости склады. К полудню облако дыма накрыло уже центр Гамбурга и распространилось на несколько районов города.

В Федеральном управлении гражданской защиты заявили, что дым угрожает здоровью местных жителей. Ведомство присвоило пожару и задымлению категорию "крайняя опасность". Людей призывают не покидать дома.

Что именно загорелось и хранилось на складах, не сообщается.

Гамбург Германия
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