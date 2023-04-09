Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первый турецкий спутник наблюдения с высоким разрешением IMECE, произведенный за счет национальных ресурсов, будет запущен на орбиту 11 апреля.
Об этом написал в соцсетях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счет подготовленных человеческих кадров, обеспеченных возможностей и технологий собственной разработки", - написал глава государства.