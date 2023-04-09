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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства

Эрдоган анонсировал запуск в космос первого спутника турецкого производства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первый турецкий спутник наблюдения с высоким разрешением IMECE, произведенный за счет национальных ресурсов, будет запущен на орбиту 11 апреля.

Об этом написал в соцсетях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция продолжит участие в глобальной космической гонке за счет подготовленных человеческих кадров, обеспеченных возможностей и технологий собственной разработки", - написал глава государства.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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