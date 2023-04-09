Секретарь Совбеза Армении обсудил с иранским коллегой региональную безопасность
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, сообщает в воскресенье пресс-служба армянского Совбеза.
"Армен Григорян провел рабочий ужин с Али Шамхани. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе", - говорится в сообщении.
Стороны также коснулись повестки дня и перспектив развития армяно-иранских отношений.