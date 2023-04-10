Лукашенко встретился с Шойгу в Минске

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске, сообщает в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"В развитие переговоров и договоренностей с президентом России - Сергей Шойгу сегодня прилетел на предметный и конкретный разговор на тему обеспечения безопасности. Встреча сейчас идет в кабинете", - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится, что главными темами переговоров будут обеспечение безопасности и гарантии для Белоруссии от России, а также боевая подготовка и слаживание совместной группировки войск.