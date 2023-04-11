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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Великобритании началась четырехдневная забастовка фельдшеров

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Британские фельдшеры во вторник вышли на четырехдневную забастовку с требованием повышения зарплат, это привело к отмене около 350 тысяч приемов, также сорваны плановые операции, сообщает во вторник The Guardian.

"Фельдшеры по всей Великобритании вышли на четырехдневную забастовку из-за усугубления конфликта в связи с оплатой труда. Около 350 тыс. записей на приемы к врачам, а также плановые операции отменены", - передает The Guardian.

Профсоюзное объединение "Британская медицинская ассоциация" (BMA) требует повышения зарплаты на 35%, так как реальная зарплата членов профсоюза снизилась на четверть за несколько лет из-за инфляции. В свою очередь, министр здравоохранения Стивен Баркли заявил, что такое повышение является неразумным.

Сейчас зарплата фельдшеров в первый год работы составляет 14 фунтов стерлингов в час, на второй год работы они смогут получать 16,30 фунтов в час. BMA требует повышения зарплаты до 19 фунтов в час.

При этом фельдшеры могут получать на 30% больше и сейчас, однако для этого они должны работать сверхурочно.

Начиная с прошлого года в Великобритании медсестры, работники скорой помощи и другие сотрудники системы здравоохранения устраивают масштабные акции протеста. В марте не менее полумиллиона врачей, преподавателей, госслужащих в Лондоне приняли участие в забастовке с требованием повышения заработной платы и из-за разногласий по поводу пенсионной реформы.

В начале февраля в Великобритании состоялась акция протеста против пенсионной реформы, которая стала самой масштабной в стране за последние десять лет. В ней приняли участие около полумиллиона человек.

Великобритания
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