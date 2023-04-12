SpaceX из-за непогоды перенесла запуск на орбиту группу из 51 мини-спутника

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с группой из 51 исследовательского мини-спутника в рамках миссии Transporter 7, планировавшийся в среду, перенесен на два дня в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Группа спутников включает аппараты NASA, американских компаний и научных центров, а также ряда зарубежных стран.

Теперь запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 09:47 по московскому времени.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в десятый раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.