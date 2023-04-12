Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

SpaceX из-за непогоды перенесла запуск на орбиту группу из 51 мини-спутника

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с группой из 51 исследовательского мини-спутника в рамках миссии Transporter 7, планировавшийся в среду, перенесен на два дня в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Группа спутников включает аппараты NASA, американских компаний и научных центров, а также ряда зарубежных стран.

Теперь запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 09:47 по московскому времени.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в десятый раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

Falcon 9 SpaceX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минюст США начал уголовное расследование в связи с утечкой секретных документов

В Белом доме заявили, что у США нет данных о передаче Египтом оружия России

Трамп увеличил отрыв по популярности от своего основного потенциального соперника на праймериз

Канада ввела санкции против 14 граждан России и 34 компаний

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее

Сильный природный пожар разрушил десятки домов в Южной Корее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });