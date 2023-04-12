Россия отчитается в ООН о мерах по ликвидации расовой дискриминации

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россия представит ООН доклад о мерах по ликвидации расовой дискриминации, сообщается на сайте Организации.

"Во вторник на этой неделе в Женеве стартовала 109-я сессия Комитета по ликвидации расовой дискриминации. Члены Комитета в период до 28 апреля обсудят доклады Российской Федерации, Нигера, Аргентины, Португалии, Филиппин и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение российского доклада запланировано на 12-13 апреля.

Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации состоит из восемнадцати экспертов, он был создан для наблюдения за выполнением одноименной международной конвенции, которая была принята в 1965 году Генеральной Ассамблеей и вступила в силу в 1969 году.

Ее участниками являются 182 государства, которые периодически отчитываются перед Комитетом о выполнении требований этого международно-правового документа.