ВКС РФ и сирийский армейский спецназ провели совместные учения в провинции Хама

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Уничтожение террористов, захвативших населённый пункт, отработали экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России совместно с подразделениями специального назначения вооружённых сил Сирии на учениях, которые прошли в провинции Хама, сообщает министерство обороны РФ.

"По замыслу учения противник предпринял попытку наступления на места дислокации правительственных войск и захватил населённый пункт с мирными жителями", - сказано в сообщении.

Командование российской группировки войск и руководство сирийской армии приняли решение на проведение совместной наступательной операции по освобождению населённого пункта.

В ходе учений экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВКС России и расчёты артиллерийских подразделений Сирии нанесли удары по объектам условного противника. Это позволило военнослужащим 25-й дивизии специального назначения "Тигры" осуществить высадку тактического воздушного десанта в зону проведения операции, говорится в сообщении.

Военнослужащие сирийского спецназа десантировались с высоты 1 500-3 000 метров с вооружением на российских парашютных системах "Арбалет-2" и штурмовым способом по канатам из вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ. Был проведён штурм населённого пункта с уничтожением условных террористов, сказано в сообщении.