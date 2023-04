Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник.

Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник ростом, Nasdaq Composite - снизился, S&P 500 практически не изменился.

Мартовские данные о динамике потребительских цен в США будут обнародованы в среду, 12 апреля, как и протокол заседания ФРС.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остен Гулсби заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Чикаго во вторник, что Федрезерву следует "подходить с осторожностью" к дальнейшему подъему базовой процентной ставки, учитывая недавний крах Silicon Valley Bank и вызванную этим напряженность в финансовой системе США.

По словам Гулсби, ФРС должна действовать "благоразумно и терпеливо", пока не сможет определить степень ущерба, нанесенного финансовой системе.

Американские банки столкнулись с резким оттоком средств с депозитов вслед за крахом Silicon Valley Bank и были вынуждены сократить кредитование бизнеса. Продолжение этого тренда может ограничить экономическую активность, что поможет Федрезерву в борьбе с инфляцией, считает Гулсби. "Нам следует собрать больше данных и позаботиться о том, чтобы не допустить чрезмерного ужесточения пока мы не поймем, какой вклад внесут эти факторы в сдерживание инфляции", - заявил он. Гулсби, возглавивший ФРБ Чикаго в январе 2023 года, имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс полагает, что крах Silicon Valley Bank и последовавшая за этим финансовая напряженность не станут "большой проблемой" для экономики США. "Банковская система действительно стабилизировалась, однако мы будем внимательно следить за ситуацией", - заявил Уильямс в интервью Yahoo Finance. Он отметил, при этом, что ожидает "довольно скромных" темпов роста экономики США в 2023 году.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.

На этой неделе будут опубликованы отчеты трех крупных американских банков - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co. за первый квартал. Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley обнародуют квартальные результаты на следующей неделе.

Показатели выручки шести крупнейших банков США, согласно консенсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков, выросли в первом квартале в среднем чуть более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, прибыли в расчете на акцию - лишь на 1%.

Акции JPMorgan подорожали на 0,5% по итогам торгов во вторник, Citigroup - на 1,5%, Wells Fargo - на 1,9%.

Стоимость бумаг Newmont Corp. опустилась на 2,3%. Американская золотодобывающая корпорация улучшила предложение о покупке австралийской Newcrest Mining Ltd., оценив компанию в 29,4 млрд австралийских долларов ($19,5 млрд). Ранее Newmont предлагала около $17 млрд, однако ее предложение в середине февраля было отвергнуто советом директоров Newcrest.

Цена акций CarMax Inc. подскочила на 9,6%. Квартальная чистая прибыль компании, занимающейся продажей подержанных автомобилей, резко снизилась, но превзошла консенсус-прогноз аналитиков более чем в два раза.

ADR Alibaba Group Holding подешевели на 1,8%. Во вторник китайский IT-гигант представил собственную модель искусственного интеллекта - аналог ChatGPT, работающий с китайским и английским языками. В ближайшем будущем модель будет интегрирована во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, сообщила компания.

Акции Moderna Inc. упали в цене на 3% после объявления компанией о неудачных результатах тестирования прививки от гриппа.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 98,27 пункта (0,29%) и составил 33684,79 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,17 пункта - до 4108,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 52,48 пункта (0,43%) и составил 12031,88 пункта.