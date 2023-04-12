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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Армении заявили, что не потеряли позиции после столкновения с азербайджанской армией

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Армянские вооруженные силы не потеряли позиции в результате боестолкновения с военнослужащими Азербайджана в минувший вторник, сообщает Минобороны Армении.

"За прошедшую ночь существенных нарушений прекращения огня со стороны противника не зафиксировано. По состоянию на 08:00 обстановка на передовой продолжает оставаться относительно стабильной", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что "в результате провокации Азербайджана 11 апреля армянская сторона не имеет каких-либо потерь позиций".

Как сообщалось, перестрелка произошла вечером во вторник в районе села Тех в Сюникской области на юге Армении, в результате с армянской стороны погибли четыре военнослужащих, шестеро ранены.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арама Торосяна сообщил, что глава военного ведомства Сурен Папикян прервал рабочий визит в Брюссель и возвращается в страну.

В свою очередь, армянский МИД заявил, что "последняя провокация Азербайджана является очередным нарушением территориальной целостности Армении".

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели троих азербайджанских военнослужащих.

Азербайджан Армения
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