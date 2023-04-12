Командующий погранвойсками Службы нацбезопасности Армении отправлен в отставку
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Командующий Пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Арман Маралчян освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, соответствующий указ подписан в среду по предложению премьера страны Никола Пашиняна президентом республики Ваагном Хачатуряном.
Маралчян был назначен командующим Пограничными войсками СНБ Армении в октябре 2020 года.
О причинах его освобождения от должности не сообщается.