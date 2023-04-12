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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Командующий погранвойсками Службы нацбезопасности Армении отправлен в отставку

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Командующий Пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Арман Маралчян освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, соответствующий указ подписан в среду по предложению премьера страны Никола Пашиняна президентом республики Ваагном Хачатуряном.

Маралчян был назначен командующим Пограничными войсками СНБ Армении в октябре 2020 года.

О причинах его освобождения от должности не сообщается.

Армения
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