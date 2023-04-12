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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Румыния с мая ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Румынские власти с мая вводят новые правила выплат субсидий на жилье и продукты для украинских беженцев: теперь деньги будут получать только те, кто устроился на работу, передает агентство EFE.

Кроме того, на субсидии смогут рассчитывать те граждане Украины, чьи дети в Румынии ходят в школу.

Согласно новым правилам, государство перестанет оплачивать расходы на жилье арендодателям, которые размещают беженцев, а субсидии будут напрямую получать арендаторы. Лагеря беженцев будут получать субсидии от государства, как и прежде. Детали этих правил обнародуют позднее, отмечает агентство.

EFE поясняет, что такие меры в Бухаресте принимают на фоне существенной нехватки рабочей силы в Румынии. В эту страну с февраля 2022 года прибыли более 3,8 млн украинцев, однако подавляющее большинство оттуда отправились в другие европейские страны. Согласно информации румынских властей, в настоящее время в стране остаются около 110 тыс. украинских беженцев, но менее 10% из них имеют трудовой договор.

Румыния Украина
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