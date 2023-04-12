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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Авианосец ВМС США "Джордж Буш" покинул Средиземное море

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS George Bush в среду, пройдя пролив Гибралтар, после восьмимесячного пребывания покинул акваторию Средиземного моря, следует из данных портала по отслеживанию передвижения судов Marine Traffic и фотографий британских наблюдателей.

Авианосец прошел пролив под прикрытием трех палубных вертолетов и корабля боевого сопровождения. Вместе с кораблями авианосной ударной группы он находился на боевом патрулировании в Средиземном море с конца августа прошлого года, осуществляя операции в районе Адриатики и вблизи Ближнего Востока.

Как ранее сообщали ВМС США, ему на смену направляется авианосная ударная группа во главе с новым американским атомным авианосцем USS Gerald Ford, которая должна прибыть в регион в начале мая.

Средиземное море США
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