Власти Японии исключили падение северокорейской ракеты на остров Хоккайдо

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии объявило, что острову Хоккайдо больше не угрожает падение ракеты, запущенной КНДР.

"Вероятности падения запущенной КНДР ракеты на Хоккайдо уже нет", - говорится в сообщении правительства, переданном телеканалом NHK.

Ранее японские власти запустили в губернаторстве Хоккайдо J-Alert (общенациональную систему мгновенного оповещения - ИФ) в связи с северокорейским пуском.

"Вероятно, со стороны КНДР была запущена ракета. Пожалуйста, найдите укрытие в прочном здании или под землей", - говорилось в сообщении, поступающем на телефоны японцев.

До этого сообщалось, что в четверг утром Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ее тип не уточняется.