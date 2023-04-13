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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Власти Японии исключили падение северокорейской ракеты на остров Хоккайдо

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии объявило, что острову Хоккайдо больше не угрожает падение ракеты, запущенной КНДР.

"Вероятности падения запущенной КНДР ракеты на Хоккайдо уже нет", - говорится в сообщении правительства, переданном телеканалом NHK.

Ранее японские власти запустили в губернаторстве Хоккайдо J-Alert (общенациональную систему мгновенного оповещения - ИФ) в связи с северокорейским пуском.

"Вероятно, со стороны КНДР была запущена ракета. Пожалуйста, найдите укрытие в прочном здании или под землей", - говорилось в сообщении, поступающем на телефоны японцев.

До этого сообщалось, что в четверг утром Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Ее тип не уточняется.

Япония Хоккайдо КНДР
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