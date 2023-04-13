Ракета КНДР упала вне территории Японии и ее территориальных вод

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил, что запущенная Северной Кореей баллистическая ракета упала вне территории Японии.

"Мы подтверждаем, что (ракета - ИФ) не упала на территории нашей страны. Позже для получения подробного отчета я хотел бы провести заседание Совета национальной безопасности с участием четырех ключевых министров", - сообщил Кисида журналистам.

В свою очередь, министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил СМИ, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

"КНДР в 07:23 утра (01:23 мск) запустила со своей территории, вероятно, по меньшей мере одну межконтинентальную баллистическую ракету, ракета была выпущена под большим углом в восточном направлении", - уточнил Хамада.

Сейчас ведомства продолжают анализировать подробности запуска.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что КНДР в четверг утром запустила ракету средней или большой дальности с точки близ Пхеньяна.

Запуск ракеты состоялся за два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена.