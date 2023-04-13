Британский производитель алкоголя Diageo планирует уйти с бирж Парижа и Дублина

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Британский производитель алкоголя Diageo PLC намерен провести делистинг своих акций с фондовых бирж в Париже и Дублине на фоне низких объемов торгов и с целью сокращения расходов, говорится в сообщении компании.

Делистинг с биржи Euronext Paris ожидается в районе 26 мая, с биржи Euronext Dublin – около 30 мая.

Diageo сохранит листинг в Лондоне и Нью-Йорке.

Котировки акций Diageo растут на 0,2% на торгах в Лондоне в четверг. Капитализация компании с начала года увеличилась на 0,9% и составляет 82,45 млрд фунтов.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания имеет свыше 150 предприятий в 30 странах. Ее продукция реализуется в 180 государствах, штат превышает 30 тыс. человек.

Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво 200 наименований, включая такие известные бренды как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.