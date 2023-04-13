Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Британский производитель алкоголя Diageo планирует уйти с бирж Парижа и Дублина

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Британский производитель алкоголя Diageo PLC намерен провести делистинг своих акций с фондовых бирж в Париже и Дублине на фоне низких объемов торгов и с целью сокращения расходов, говорится в сообщении компании.

Делистинг с биржи Euronext Paris ожидается в районе 26 мая, с биржи Euronext Dublin – около 30 мая.

Diageo сохранит листинг в Лондоне и Нью-Йорке.

Котировки акций Diageo растут на 0,2% на торгах в Лондоне в четверг. Капитализация компании с начала года увеличилась на 0,9% и составляет 82,45 млрд фунтов.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания имеет свыше 150 предприятий в 30 странах. Ее продукция реализуется в 180 государствах, штат превышает 30 тыс. человек.

Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво 200 наименований, включая такие известные бренды как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.

Diageo Великобритания Дублин Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ

Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ

США могли прослушивать генсека ООН и его заместителя

США могли прослушивать генсека ООН и его заместителя

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Китай в феврале импортировал рекордный объем газа для этого месяца

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

Оплата товаров картами "Мир" на Кубе может стать доступна в ближайшие месяцы

Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США

Автор утечек секретных документов мог работать на одной из военных баз в США

Brent подешевела до $87,01 за баррель после взлета котировок накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 13 апреля

Запущенная Северной Кореей ракета была средней или большой дальности

Запущенная Северной Кореей ракета была средней или большой дальности

Власти Японии объявили, что северокорейская ракета не угрожает острову Хоккайдо

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });