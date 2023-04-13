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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Бундесбанк отметил, что ФРГ преодолела энергетический кризис и избежит рецессии в 2023 г.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Германская экономика не впадет в рецессию в этом году, а энергетический кризис в целом позади, сказал телеканалу CNBC глава Бундесбанка Йоахим Нагель на полях Весенних встреч, организуемых Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

По прогнозам МВФ, в 2023 году ВВП Германии сократится на 0,1%. Нагель отметил, что он более оптимистичен. Германская экономика уменьшилась на 0,4% в четвертом квартале, а в первом, как ожидается, вступит в техническую рецессию.

"За последние пару недель и месяцев экономика ФРГ многое доказала, так что способность к адаптации у германской промышленности достаточно высока, а энергетический кризис более или менее разрешен, - пояснил руководитель ЦБ. - В прошлом у нас была очень напряженная ситуация, но теперь она позади, и перспективы хорошие".

Объем промышленного производства в ФРГ в марте увеличился на 0,6% в годовом выражении, а потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, - на 7,8%, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Нагель также отметил устойчивость германского банковского сектора. "Думаю, что они (банки - ИФ) гораздо лучше капитализированы, чем 15 лет назад, у них лучше ситуация с ликвидностью", - заявил он, указав при этом на необходимость сохранять бдительность.

Устойчив и весь банковский сектор Европы, риска системного распространения американского банковского кризиса на Евросоюз нет, подчеркнул в ходе Весенних встреч комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. "Пока я не вижу абсолютно никакого риска переноса этого явления в ЕС. Никакого... пока", - заключил он.

Бундесбанк
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