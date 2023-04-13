Рядом с аэропортом Астаны ликвидирован мощный пожар

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане произошел мощный пожар рядом с аэропортом Астаны, там горел сухостой. Пожар тушили шесть часов, следует из заявлений МЧС республики.

Возгорание началось около 12:30. Тушить пожар мешал порывистый ветер и неудобность местности для проезда техники.

"Усилиями пожарных столичного гарнизона загорание сухостоя в районе аэропорта ликвидировано в 18:48 на площади 3 га", - заявили в МЧС.

На деятельность воздушной гавани пожар не повлиял.