Запуск ракеты SpaceX на орбиту с группой из 51 мини-спутника перенесен из-за непогоды

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с группой из 51 исследовательского мини-спутника в рамках миссии Transporter 7, который планировался в пятницу по московскому времени, был отменен за 30 секунд до старта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Теперь запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 23:48 по времени Тихоокеанского побережья США (в субботу в 09:47 по московскому времени).

Группа спутников включает аппараты NASA, американских компаний и научных центров, а также ряда зарубежных стран.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в десятый раз, примерно через восемь минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.