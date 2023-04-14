Армия США успешно испытала лазер ПВО для уничтожения БПЛА на ближних дистанциях

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Армия США провела на полигоне в штате Аризона успешные испытания лазерной системы ПВО ближнего действия для уничтожения беспилотников, сообщает Defense News.

Во время тестирования военные вели боевые стрельбы из лазеров мощностью 50 киловатт.

Директор Управления ускоренного развития и критических технологий армии США генерал-лейтенант Роберт Рэш заявил Defense News, что лазеры хорошо справляются с БПЛА, однако остаются сложности с уничтожением ракет, артиллерийских и минометных снарядов.

Он заверил, что несмотря на высокую стоимость разработки установок, стоимость одного выстрела из нее намного меньше, чем при использовании обычных снарядов.

Ранее армия США получила первые два прототипа лазерной установки Directed Energy Maneuver-SHORAD, еще две должны поступить позднее. Испытания должны продолжаться весь 2023 финансовый год, также военные будут прорабатывать тактику использования этого оружия. Затем в 2025 году его должны передать на рассмотрение Управлению армии США по ракетным системам и космосу, после чего командование объявит тендер на массовое производство систем.

Военные хотят устанавливать Directed Energy Maneuver-SHORAD на новые самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы M-SHORAD. Этот проект стартовал в середине 2019 года, однако сроки его реализации затягиваются.

Также, по данным Defense News, Управление ускоренного развития и критических технологий ведет разработку более малогабаритного лазерного оружия для установки на джипах для пехоты. Кроме того, армия планирует заменить управляемые зенитные ракеты ближней дальности Stinger, используемые сейчас на M-SHORAD, на новый тип ракет.