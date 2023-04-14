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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В ЕС встревожены арестом в КНР гражданских активистов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Действия китайских властей против активистов гражданского общества вызывают большую обеспокоенность Евросоюза, в частности в связи с арестом граждан КНР, направлявшихся в представительство ЕС в Пекине, заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Арест как раз перед встречей с высокопоставленным чиновником ЕС и главой представительства недопустим", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать задержание властями Китая двух представителей гражданского общества по пути в постпредство Евросоюза.

"Состояние прав человека в целом - это предмет нашей обеспокоенности, и мы обсуждаем это с китайскими властями на всех уровнях. Между ЕС и Китаем ведется диалог по правам человека. Последний раунд состоялся в феврале после четырёхлетнего перерыва. Мы обсуждаем такие индивидуальные случаи", - сообщила представитель Борреля.

По ее словам, в подобных ситуациях Евросоюз требует немедленного и безусловного освобождения арестованных.

Глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер в ответ на вопрос, не подтверждает ли это происшествие, что в Китае ведется слежка за контактами европейского представительства, заявил: "Мы констатируем, что эти аресты состоялись, когда люди направлялись в наше представительство, и это со всей очевидностью показывает, что китайские власти были в курсе встречи, которая должна была состояться. Я не хочу пускаться в спекуляции дальше этого, но факты таковы".

ЕС КНР Китай
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