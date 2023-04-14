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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"Белавиа" будет выполнять техобслуживание самолетов российских авиакомпаний

"Белавиа" будет выполнять техобслуживание самолетов российских авиакомпаний
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Белавиа" по результатам сертификационной проверки Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний, сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.

Уточняется, что сертификат предоставляет "Белавиа" право выполнять разрешенный перечень работ по оперативному и периодическому техническому обслуживанию воздушных судов, зарегистрированных в РФ, а также по техническому обслуживанию отдельных категорий компонентов, устанавливаемых на данные самолеты.

"Белавиа" обладает широкими возможностями для технического обслуживания самолетов: в ее структуре есть отдельное специализированное подразделение - авиационно-техническая база, отмечается в сообщении.

До введения западных санкций в феврале прошлого года российские авиакомпании ремонтировали свои самолеты зарубежного производства в основном в США и Европе.

Белавиа Росавиация
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