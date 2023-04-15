"Россети Ленэнерго" в 2022г увеличили чистую прибыль по МСФО на 50,6%, до 19,9 млрд рублей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" в 2022 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 50,6% по сравнению с показателем 2021 года - до 19,864 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка выросла на 1,8% - до 95,198 млрд рублей.

EBITDA в минувшем году составила 46,727 млрд рублей, что на 10,5% выше, чем годом ранее. Операционные расходы возросли на 4,9% - до 69,727 млрд рублей, операционная прибыль увеличилась на 44,4%, до 24,453 млрд рублей.

ПАО "Россети Ленэнерго" - крупная электросетевая компания, работающая на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 85,3 тыс. кв. км с населением 7,2 млн человек. Электросетевой комплекс включает свыше 49 тыс. км воздушных ЛЭП, более 30 тыс. км кабельных трасс и более 25 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основные акционеры компании - ПАО "Российские сети" (67,48% обыкновенных акций).