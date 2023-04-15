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Корабль Cargo Dragon в субботу покинет МКС и затем приводнится в Атлантике

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Многоразовый корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в субботу расстыкуется с Международной космической станцией (МКС), сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Отстыковку от модуля Harmony американского сегмента МКС планируется осуществить в 11:05 по времени Восточного побережья США (в 18:05 по Москве). Через несколько часов после этого он сойдет орбиты, и его спускаемый аппарат приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды, где его поднимет на борт спасательное судно компании SpaceX.

Cargo Dragon доставит на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 15 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Это был уже 27-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и седьмая миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки (по сравнению с первой версией).

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Он может оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. С октября 2012 года по март 2023 года компания SpaceX осуществила 27 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

SpaceX МКС
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