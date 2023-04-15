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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Байден намерен участвовать в президентских выборах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил во время визита в Ирландию, что будет участвовать в президентской кампании 2024 года, о чем "относительно скоро" объявит, сообщают американские СМИ.

"Мы объявим об этом относительно скоро. Но поездка сюда только укрепила мое чувство оптимизма в отношении того, что можно сделать", - сказал глава Белого дома журналистам, его слова приводит газета The Hill.

"Мой план заключается в том, чтобы баллотироваться снова", - добавил он.

Ранее американские СМИ писали, что Байден уже подбирает кандидатов для предвыборного штаба.

Выборы президента США состоятся в 2024 году. До этого каждая из партий проведет внутренние выборы - праймериз, на которых определит своего кандидата.

Джо Байден США
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