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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Согласно опросу, каждый десятый россиянин соблюдает в этом году Великий пост

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Великий пост в текущем году соблюдают 10% россиян, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Данные опроса показали, что среди православных россиян Великий пост в этом году соблюдают 13% респондентов или почти каждый восьмой.

Согласно результатам исследования, православными считают себя 62% опрошенных.

По данным ФОМ, Пасху считают для себя особенным и значимым праздником почти две трети россиян (64%), среди православных сограждан эта доля составляет 83%.

Опрос был проведен с 31 марта по 2 апреля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

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