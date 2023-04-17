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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus
Фото: АР/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck покупает Prometheus Biosciences, занимающуюся разработкой препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, за $10,8 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Merck, компания заплатит $200 за акцию Prometheus.

"Приобретение Prometheus позволит Merck ускорить развитие в сфере иммунологии, где остаются существенные неудовлетворенные потребности пациентов", - заявил главный исполнительный директор Merck Роберт Дэвис, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сделка требует одобрения акционеров Prometheus. Стороны планируют закрыть ее в третьем квартале 2023 года.

Prometheus, в частности, разрабатывает препарат PRA023 для лечения язвенного колита и болезни Крона. В декабре 2022 года компания сообщила об успешном завершении второй фазы испытаний этого препарата.

Капитализация Prometheus по данным на закрытие рынка в пятницу составляла $5,42 млрд. За последний год она выросла более чем в 3 раза.

Merck объявила о покупке Prometheus в воскресенье.

Merck Prometheus Biosciences Prometheus
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