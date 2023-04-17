Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Sega сделала предложение о покупке разработчика Angry Birds

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Японская Sega Sammy Holdings Inc близка к достижению договоренности о покупке финской Rovio Entertainment, разработчика популярной игры для мобильных устройств Angry Birds, пишет MarketWatch.

Оценка Rovio в рамках предполагаемой сделки – 9,25 евро за акцию плюс 1,48 евро за опцион, расчеты – денежными средствами.

Ранее переговоры о приобретении финской компании вела израильская Playtika Holding Corp. Стоимость сделки могла составить 8,5 евро за акцию, однако стороны не смогли договориться, и в марте переговоры завершились.

"На быстрорастущем мировом рынке игр особенно высокий потенциал имеет сегмент мобильного гейминга, и ускорение его освоения было и остается долгосрочной целью Sega, - приводит MarketWatch слова гендиректора японской компании Харуки Сатоми. - Благодаря комбинации брендов, героев, аудитории игр, корпоративной культуры и функционала обеих компаний будет создана значительная синергия".

Rovio рекомендовала акционерам принять предложение Sega и заявила, что держатели 49,1% акций и прав голоса уже согласились на сделку.

Завершение транзакции запланировано на третий квартал 2023 года.

Акции Rovio на торгах в понедельник дорожают на 17,8%, до 9,16 евро за штуку. За 3 месяца капитализация компании увеличилась на 58%, почти до 585,1 млн евро. Бумаги Sega подешевели в понедельник на 4,2%.

Sega Angry Birds Rovio Entertainment
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

Один человек погиб при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Путин встретился с министром обороны Китая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });