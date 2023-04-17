XPeng удешевит производство за счет новой платформы электромобилей

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей XPeng в воскресенье представил новую платформу, которая позволит значительно сократить издержки, говорится в пресс-релизе компании.

Благодаря платформе SEPA2.0 цикл выполнения НИОКР для будущих моделей сократится на 20%. Во вторник XPeng представит первую машину на этой платформе – внедорожник G6 Ultra Smart Coupe.

SEPA2.0 можно масштабировать под различные типы кузова, включая седан, купе, хетчбэк и универсал, а также использовать для выпуска пикапов и минивэнов.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие 3 года эта эволюционно-интеллектуальная архитектура будет основой технологического развития "умных" электромобилей", - приводятся в пресс-релизе слова главы XPeng Хэ Сяопэна.

Поставки компании в январе-марте сократились на 47,3% г/г - до 18,23 тыс. электромобилей. По сравнению с четвертым кварталом они уменьшились на 17,9%. Чистый убыток в октябре-декабре составил 2,68 млрд юаней ($388,5 млн) по сравнению с 1,86 млрд юаней за аналогичный период 2021 года.

Акции XPeng взлетели в цене в понедельник на 12,5%. С начала года капитализация автопроизводителя увеличилась на 14,7%, за последние 12 месяцев – сократилась более чем вдвое.