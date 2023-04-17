Ритейлер Best Buy уволит сотни работников магазинов в США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy Co. планирует уволить сотни сотрудников магазинов в США на фоне активных покупок электроники онлайн, пишет CNBC.

Представитель компании подтвердил планы, однако не стал называть конкретные цифры.

На конец января в Best Buy работали свыше 90 тыс. сотрудников в США и Канаде. В начале 2020 года штат компании насчитывал 125 тыс. человек.

Между тем доля онлайн-продаж в общей выручке компании в прошлом фингоду достигла около 33%, тогда как в фингоду, завершившемся в январе 2020 года, она составлял всего 19%.

Котировки акций Best Buy стабильны в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года рыночная стоимость компании снизилась на 8,5%, до $16 млрд.