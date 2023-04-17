Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ритейлер Best Buy уволит сотни работников магазинов в США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy Co. планирует уволить сотни сотрудников магазинов в США на фоне активных покупок электроники онлайн, пишет CNBC.

Представитель компании подтвердил планы, однако не стал называть конкретные цифры.

На конец января в Best Buy работали свыше 90 тыс. сотрудников в США и Канаде. В начале 2020 года штат компании насчитывал 125 тыс. человек.

Между тем доля онлайн-продаж в общей выручке компании в прошлом фингоду достигла около 33%, тогда как в фингоду, завершившемся в январе 2020 года, она составлял всего 19%.

Котировки акций Best Buy стабильны в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года рыночная стоимость компании снизилась на 8,5%, до $16 млрд.

Best Buy США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Венгрия вслед за Польшей и Словакией запретила поставки украинского зерна

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Merck купит разработчика препарата от аутоиммунных заболеваний Prometheus

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Главы МИД G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против РФ и поддерживать Украину

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

Один человек погиб при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

SpaceX запустит в тестовый полет сверхтяжелую ракету Starship

В казахстанском Жанаозене из-за взрыва газа обрушился подъезд двухэтажного дома

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Путин встретился с министром обороны Китая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });