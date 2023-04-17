В Китае успешно испытали технологии ИИ при стрельбе из высокоточной артиллерии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Военные КНР на испытаниях в прошлом году смогли серьезно улучшить точность артиллерийской стрельбы, когда задействовали технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

"В ходе многочисленных тестов, которые проводили в прошлом июле при различных условиях, исследователи установили, что артиллерия, оснащенная средствами искусственного интеллекта и наводимая по лазерному лучу, смогла поражать цели размером с человека на расстоянии 16 км", - отмечает издание.

При этом результаты оказались даже лучше, чем ожидали специалисты.

SCMP поясняет что традиционная артиллерия может иметь разброс попаданий до 100 м от цели. Теперь США, Китай и другие страны развивают технологии управляемых артиллерийских снарядов, способных корректировать траекторию полета. Однако их точность ограничена огромным массивом информации об обстановке, который поступает в режиме реального времени и который необходимо обработать оператору, включая ветер, температуру и атмосферное давление.

"Средства искусственного интеллекта быстро развиваются. Все больше исследователей используют эту технологию для решения проблемы расчета траектории", - заявил глава исследователей профессор Ван Цзян из Пекинского технологического университета.

Он пояснил, что средства искусственного интеллекта дают возможность ускорить процесс вычислений, причем нужные данные удается получить вовремя даже при использовании микросхем с меньшим быстродействием, но более надежных при работе в агрессивной внешней среде.

Команда профессора Ван Цзяна опробовала несколько моделей искусственного интеллекта для внесения сложных изменений в траекторию полета снарядов.

SCMP напоминает, что США и Китай соревнуются в попытках создания высокоточной артиллерии, способной снизить стоимость ведения боевых действий. Так, в прошлом году армия США и компания Raytheon Technologies Corporation заключили контракт на поставки высокоточных управляемых боеприпасов, наводимых по GPS. В свою очередь Народно-освободительная армия Китая ранее представила минометы, из которых можно поражать цели с точностью до сантиметров.

Некоторые наблюдатели считают, что такая точность артиллерии не нужна, если поражающие факторы снаряда могут накрыть значительную зону. Другие полагают, что в боях в городе артиллерия, оснащенная средствами искусственного интеллекта, может эффективнее и дешевле нейтрализовать вражеских бойцов и технику, спрятанные в городской застройке.