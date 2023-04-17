Ведущие ИТ-компании РФ договорились о саморегулировании цен на ПО

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие российские ИТ-компании планируют ввести механизм саморегулирования цен на программное обеспечение (ПО), говорится в сообщении Минцифры по итогам прошедшей в понедельник встречи участников отрасли.

Компании договорились подготовить и подписать меморандум ответственной работы на ИТ-рынке.

"Участники рынка возьмут на себя обязательства не повышать цены на ПО выше разумного уровня, а также размещать актуальную информацию об их предельной стоимости, в том числе на официальном маркетплейсе российского ПО", - говорится в сообщении.

Предполагается, что при поступлении жалоб на необоснованное повышение стоимости ПО аккредитация компании может быть приостановлена на время проверки.