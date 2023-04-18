Главы МИД РФ и Бразилии обсудили взаимодействие в ООН, БРИКС и "Группе двадцати"

Лавров был принят бразильским президентом и встретился с его специальным помощником по международным вопросам

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауро Виейра договорились продолжить сопоставлять и координировать подходы на международной арене, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник.

"Особое внимание было уделено ключевым сюжетам глобальной повестки дня и региональной проблематики, включая вопросы взаимодействия России и Бразилии на многосторонних площадках, прежде всего в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, "Группе двадцати", подтверждено намерение продолжать "сверку часов" между внешнеполитическими ведомствами двух стран на предмет сопоставления и координации подходов на международной арене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны проанализировали усилия друг друга, направленные на укрепление российско-бразильского стратегического партнерства, и "обменялись мнениями о состоянии и перспективах (...) сотрудничества в политической, материальной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Лаврова принял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Глава МИД России также встретился со специальным советником бразильского лидера по внешней политике Селсу Аморимом.

Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова.