Палата представителей потребует от Белого дома данные о военных США на Украине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США Мэтт Гетц намерен представить резолюцию, обязывающую Белый дом раскрыть данные о присутствии американских военных на Украине, сообщает Breitbart News.

"Администрация Байдена и другие союзные страны вводили мир в заблуждение. (...) Со стороны этой администрации должна быть полная прозрачность перед американским народом, когда кажется, что они играют в азартные игры с ядерным противником, имея силы специального назначения, действующие на Украине", - заявил Гетц интернет-ресурсу.

Резолюция обязывает президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина передать в палату представителей копии всех документов, указывающих на планы по оказанию текущей или будущей военной помощи Украине. Кроме того, должны быть предоставлены документы, указывающие, развернуты ли в настоящее время на Украине какие-либо американские вооруженные силы.

Если резолюцию примут, Байден и Остин должны будут направить эту информацию в Конгресс не позднее, чем через 14 дней после принятия.

Отмечается, что решение Гетца было принято после утечки секретных документов из Пентагона.

На прошлой неделе Politico со ссылкой на попавшие в интернет американские секретные документы сообщило, что, по крайней мере, по состоянию на 23 марта на Украине действует "группа сил специального назначения Европы", которую в материале издания называют группой "США/НАТО". Отмечается, что она состоит из 97 военных, среди которых 50 спецназовцев из Великобритании, 17 из Латвии, 15 из Франции и один из Нидерландов. Также в этой группе 14 военнослужащих из США. При этом в обнародованной информации не уточняется, какие именно обязанности выполняют эти военные на Украине.

Помимо этого, в документе, ставшем достоянием общественности, говорится, что всего на Украине присутствуют около 100 американских военнослужащих.