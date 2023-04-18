Фондовые индексы США выросли на 0,3% в понедельник

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник повышением примерно на 0,3%.

"Осторожный оптимизм стал мантрой для рынка в понедельник, поскольку сильные корпоративные новости камуфлируют опасения по поводу негативных последствий высоких процентных ставок", - полагает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до плюс 10,8 пункта по сравнению с минус 24,6 пункта в прошлом месяце. Индикатор поднялся на положительную территорию впервые за пять месяцев и обновил максимум с июля 2022 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста индикатора до минус 18 пунктов.

Цена акций Prometheus Biosciences Inc., занимающейся разработкой препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, подскочила почти на 70% на новости о том, что ее покупает фармацевтическая Merck & Co. за $10,8 млрд. Бумаги Merck подешевели на 0,3%.

Капитализация Peabody Energy Corp. выросла на 4,3% после того, как руководство энергетической компании одобрило программу выкупа акций на сумму до $1 млрд.

Стоимость ADR XPeng взлетела на 15,2%. Китайский производитель электромобилей в воскресенье представил новую платформу, которая позволит значительно сократить издержки.

ADR других представителей этой отрасли также существенно подорожали: Nio - на 6%, Li Auto - на 6,4%.

Банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. в первом квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка. Бумаги компании прибавили в цене 3,9%.

Акции HP Inc. подорожали на 3,7% после того, как аналитики J.P.Morgan улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "нейтрального уровня".

В то же время котировки акции Roblox рухнули на 12%. Разработчик платформы для онлайн-игр сообщил о росте числа ежедневно активных пользователей в марте на 26% в годовом выражении - до 66,2 млн. Однако их количество сократилось по сравнению с февральским уровнем в 67,3 млн пользователей.

Рыночная стоимость State Street Corp. упала на 9,2%. Банк сообщил о снижении чистой прибыли на 9,1% в первом квартале, что оказалось хуже ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 100,71 пункта (на 0,3%) и достиг 33987,18 пункта. Лидером повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Walgreens Boots Alliance, подорожавшие на 1,8%, а также Travelers Cos. и Boeing Co. - на 1,7%.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 13,68 пункта (на 0,33%) - до 4151,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 34,26 пункта (на 0,28%) и завершил сессию на отметке 12157,72 пункта.