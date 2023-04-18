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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

В Восточном Иерусалиме двое мужчин были ранены при обстреле автомобиля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Восточном Иерусалиме неизвестный обстрелял легковой автомобиль и ранил двух израильтян, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, пишет The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи.

Раненые сумели доехать до ближайшего поста полиции. Стрелявший скрылся. Его разыскивают. Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Пострадавшим 48 и 50 лет. На них напали, когда они ехали на молитву. Нападение было совершено в районе, где в последние годы усилилась напряженность в отношениях между живущими там иудеями и арабами.

Нападение попало на камеры наблюдения. На записи видно, что стрелявший довольно близко подошел к стоявшей машине и затем отходил, продолжая стрелять.

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