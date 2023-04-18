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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Лукашенко предложил Пушилину помощь в восстановлении ДНР

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным предложил ему помощь в восстановлении ДНР. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там, наконец-то, перестали страдать", - заявил Лукашенко.

Он также поинтересовался у Пушилина развитием военной ситуации в ДНР.

"На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?" - спросил он.

Ранее о встрече Лукашенко и Пушилина сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого", не приводя подробностей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Лукашенко ДНР Донецк Минск Белоруссия Денис Пушилин
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