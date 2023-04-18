В Израиле почтили память жертв Холокоста

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Жители Израиля почтили минутой молчания память жертв геноцида евреев во время Второй мировой войны, траурные мероприятия запланированы на весь день, пишут израильские СМИ.

В стране 18 апреля проходит ежегодный национальный день памяти и траура - День памяти Катастрофы и героизма. Утром под звуки сирены на две минуты движение на всех дорогах Израиля замерло, многие водители вышли из автомобилей и автобусов. Пешеходы остановились на улицах, также жители, склонив голову, выходили на балконы, чтобы почтить память 6 млн погибших.

В мемориальном центре Холокоста "Яд ва-Шем" в Иерусалиме в течение дня посетители смогут зажечь поминальные свечи. В 13:00 там начнется основная церемония поминовения погибших. На ней будут присутствовать премьер страны Биньямин Нетаньяху, президент Исхак Герцог, спикер Кнессета Амир Охана и председатель Верховного суда Эстер Хают.

В Кнессете с утра проходит церемония, в ходе которой депутаты зачитывают вслух имена жертв Холокоста.

По израильскому телевидению в течение дня показывают документальные фильмы о геноциде, по всей стране проходят памятные мероприятия - в школах, в муниципалитетах, у памятников.