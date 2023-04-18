В НАТО начали работать над механизмами контроля за технологиями искусственного интеллекта

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - НАТО ведет работу над нормами безопасного использования технологий искусственного интеллекта, которые наряду с другими достижениями науки создают беспрецедентные вызовы для человечества, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не можем просто сосчитать и ограничить количество алгоритмов и средств искусственного интеллекта, которые есть у конкретной страны, как это можно с ракетами и боеголовками", - сказал он, выступая на конференции НАТО по разоружению.

По его словам, руководство альянса, разрабатывая "совместный универсальный золотой стандарт по ответственному использованию новых технологий при обороне", решило начать со стратегии в сфере технологий искусственного интеллекта и принципов их использования.

В качестве примера подобной работы Столтенберг напомнил об инициативах Великобритании с целью закрепить на уровне ООН такие нормы поведения в космическом пространстве, как запрет на использование противоспутниковых ракет и оружия направленной энергии

Он отметил, что в нынешних изменившихся условиях придется уделять внимание мерам по выстраиванию доверия и транспарентности, средствам контроля за соблюдением норм и подтверждением достоверности данных. Столтенберг добавил, что альянс нуждается в комплексе специальных знаний и навыков для реагирования на новые вызовы.