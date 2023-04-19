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Байден обнародовал данные о доходах за 2022 год

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден заработали более $579 тыс. в 2022 году, свидетельствуют налоговые декларации, опубликованные во вторник Белым домом.

Согласно документам, совокупный доход президента Байдена и его супруги в прошлом году составил $579 тыс. 514. В 2021 году их совокупный доход был несколько выше и составлял $610 тыс. 702.

Как следует из деклараций, совместный доход американского лидера и первой леди в 2022 году в основном состоял из годовой зарплаты президента в размере $400 тыс. и пенсий.

Первая леди также заработала $82 тыс. 335, работая профессором в Общественном колледже Северной Вирджинии.

Между тем, согласно налоговым декларациям, совокупный доход вице-президента Камалы Харрис и ее мужа Дуга Эмхоффа в 2022 году составил $456 тыс. 918. Это значительно меньше, чем в 2021 году. Тогда их совокупный доход составил $1 млн 655 тыс. 563.

"В очередной раз демонстрируя свою приверженность прозрачности перед американским народом в отношении финансов Главнокомандующего, президент Байден опубликовал наибольшее количество налоговых деклараций из всех президентов за время пребывания на этом посту", - говорится в заявлении Белого дома.

В администрации Байдена отметили, что президент уже поделился налоговыми декларациями за 25 лет.

Белый дом восстановил практику обнародования налоговых деклараций президента и вице-президента в качестве демонстрации прозрачности. Прежний президент Дональд Трамп отказывался обнародовать сведения о своих доходах.

США Белый дом Джо Байден
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