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Спикер палаты представителей США в ходе визита в Израиль выступит перед кнессетом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU -Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выступит перед израильским кнессетом во время предстоящей поездки в страну.

"Моей первой поездкой за границу в качестве спикера станет возвращение в Израиль, чтобы отметить 75-летие государства", - написал Маккарти в твиттере.

"Американо-израильские отношения важны как никогда, и я с гордостью принимаю приглашение Амир Охана (спикер кнессета - ИФ) выступить в кнессете в качестве второго спикера палаты представителей в истории", - отметил он.

По данным Axios, Маккарти и двухпартийная делегация из 20 законодателей прибудут в Израиль 30 апреля. Выступление спикера запланировано на 1 мая.

Как отметил портал, поездка Маккарти в Израиль со своими коллегами по Конгрессу является частью празднования 75-летия независимости Израиля.

Axios также сообщил, что лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис планирует посетить Израиль перед поездкой Маккарти.

Единственным спикером палаты представителей США, выступавшим в кнессете, пока является республиканец Ньют Гингрич. Его выступление состоялось в 1998 году.

США Палата представителей Кевин Маккарти Израиль Кнессет
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