В Астане заявили, что РФ готова продавать Казахстану газ дешевле, чем Белоруссии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова продавать газ Казахстану для обеспечения севера и востока страны дешевле, чем Белоруссии, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Они ("Газпром" - ИФ) нам дают газ по цене гораздо ниже, чем, допустим, Белоруссии", - сказал Саткалиев журналистам в среду, говоря о переговорах с "Газпромом" об обеспечении газом севера и востока Казахстана.

"Россия, понимая, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме, идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии", - добавил он.

По словам министра, состоялся ряд встреч руководства "Газпрома" и казахстанского QazaqGaz.

"У нас есть план, есть предварительно согласованный маршрут новых газопроводов, которые придут из России", - добавил министр.

Саткалиев уточнил, что газообеспечение севера и востока Казахстана будет осуществляться за счет ресурсной базы Кашагана, Карачаганака, газопровода Бейнеу - Бозой, а также за счет ресурсов "Газпрома" "путем строительства дополнительных газопроводов".

"Этот газопровод имеет возможность продолжения на Китай, но сейчас мы говорим только о покрытиях потребностей в газе в Казахстане", - отметил он.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил министерству энергетики совместно с госфондом "Самрук-Казына" до 1 мая подготовить окончательное решение по газификации северных и восточных регионов страны.